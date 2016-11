VOX 22:10 bis 23:10 SciFi-Serie Humans Start der britischen Serie USA, GB, S 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Die britische Serie spielt in einer Parallelwelt, in der Androiden zum Alltag gehören. Weil seine Frau Laura mit ihrer Arbeit verheiratet ist, kauft Joe einen Roboter, der die Familie im Haushalt entlasten soll. Doch der so genannte Synth namens Anita heißt in Wirklichkeit Mia, ist eine illegal weiterentwickelte Version und besitzt ein eigenes Bewusstsein. – 8 Teile, montags in Doppelfolgen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gemma Chan (Anita) Tom Goodman-Hill (Joe Hawkins) Pixie Davies (Sophie Hawkins) Theo Stevenson (Toby Hawkins) Katherine Parkinson (Laura Hawkins) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Manpreet Bachu (Harun Khan) Originaltitel: Humans Regie: Samuel Donovan Drehbuch: Sam Vincent, Jonathan Brackley Kamera: Urszula Pontikos Musik: Cristobal Tapia de Veer