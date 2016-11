VOX 21:10 bis 22:10 Serien Club der roten Bänder Vertrauen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mit Jonas hat ein weiteres Clubmitglied das Krankenhaus verlassen. Nur noch Hugo, Leo und Toni halten dort weiterhin die Stellung. Emma und Jonas versuchen auf ganz unterschiedliche Art und Weise damit klar zu kommen, dass sie sich ein neues Leben aufbauen müssen. Das ist nicht ganz einfach, denn alles scheint zwar auf den ersten Blick wieder normal, doch ihre Erfahrungen der letzten Monate haben natürlich vieles verändert und ihre Spuren hinterlassen. Da scheint die Begegnung mit der unbeschwerten Laura für Jonas genau das Richtige zu sein, um in sein altes Leben zurückzufinden. Und auch Emma trifft in Berlin auf Victor, der ein netter und interessanter Typ zu sein scheint. Im Krankenhaus werden Leo und Toni währenddessen vor eine schwierige Prüfung gestellt und kämpfen um das Leben eines kleinen Jungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber, Felix Binder, Andreas Menk, Sabine Bernardi Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf