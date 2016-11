VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Mischling "Samy" / Bayerischer Gebirgsschweißhund "Josy" / Europäische Kurzhaar-Katze "Murmel" / Taubenbaby (Fundtier) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Mischling 'Samy': Mischlingshund "Samy" hat massive Probleme mit seinen Hinterbeinen. Bei der Jagd nach einem Kaninchen, hat sich der Rüde verletzt. Seither kann er die Hinterbeine gar nicht mehr benutzten und auch urinieren ist seit gestern nicht mehr möglich. In der Tierklinik wird "Samy" von Tierärztin Dr. Cornelia Grebe untersucht, die zunächst einen Bandscheibenvorfall vermutet. Nach Rücksprache mit dem Neurologen Dr. Henning Schenk lautet die Diagnose: doppelter Kreuzbandriss. "Samy" muss operiert werden. Wird der Mischling die OP gut überstehen und schon bald wieder auf Jagd gehen können? Bayerischer Gebirgsschweißhund 'Josy': Für den Bayerischen Gebirgsschweißhund "Josy" ist heute ein aufregender Tag. Der neun Wochen alte Hundewelpe ist zum Erstcheck in der Tierklinik und zieht vor Ort angekommen direkt alle Blicke auf sich. Alle möchten mit dem süßen Welpen schmusen. Auch für Chefarzt Dr. Dirk Remien ist die Untersuchung von Junghunden eine willkommene Abwechslung zum stressigen und Ärztealltag. Bleibt zu hoffen, dass "Josy" den Erstcheck tapfer meistert und kein Grund zur Sorge besteht. Europäische Kurzhaar-Katze 'Murmel': Hauskatze "Murmel" will nicht fressen und ist schlapp. Was "Murmel" fehlt, wollen die besorgten Besitzer mit Hilfe von Tierärztin Katharina Rempel herausfinden. Doch bevor es zur Tierärztin ins Behandlungszimmer geht, gibt es im Wartezimmer zwischen Katze "Murmel" und anderen Tierbesitzerin ein unerwartetes Wiedersehen. Denn die Frau ist die ehemalige Besitzerin von 'Murmel'. Zufälle gibt?s... Taubenbaby (Fundtier): Nicht nur kranke Haustiere finden in der Tierklinik eine helfende Hand, sondern auch Fundtiere können mit kompetenter Hilfe rechnen. So auch das Taubenbaby, mit dem ein Rentner in die Tierklinik eilt. Vermutlich fiel das Wildtier aus dem Nest. Leider ließen alle Passanten die flugunfähige Jungtaube am Wegesrand liegen. Nur der tierliebe Rentner fasst sich ein Herz und hofft nun, dass Tierarzt Hans-Christoph Vöcks der Taube helfen kann. Leider hat der Tierarzt nach einer ersten Untersuchung nicht die besten Nachrichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik