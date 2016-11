sixx 22:30 bis 23:25 Serien The Royals In meiner Brust war eine Art von Kampf USA 2015 2016-11-14 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Videoaufnahmen vom Tag des Attentats auf König Simon zeigen einen verdächtigen Mann. Sowohl Cyrus als auch Königin Helena setzen alle Hebel in Bewegung, um die Identität des Unbekannten aufzudecken. Während Liam im Pub seinen Kummer mit Bier bekämpft, hat Prinzessin Eleanor eine mysteriöse Begegnung: Ihr lauert ein junger Mann auf, der behauptet, der Mörder ihres Bruders Robert zu sein - und sich mit ihr treffen möchte, um ihr die ganze Geschichte zu erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Prince Liam) Alexandra Park (Princess Eleanor) Merritt Patterson (Ophelia) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Vincent Regan (King Simon) Originaltitel: The Royals Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Mark Schwahn Kamera: John Rhodes Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12