sixx 20:50 bis 21:20 Comedyserie Sex and the City Licht, Kamera, Beziehung! USA 2003 Samantha ist rundum glücklich, seitdem sie mit dem attraktiven Jerry liiert ist. Als dieser ihr eröffnet, seinen Job als Kellner aufgegeben zu haben, um Schauspieler zu werden, will sich Samantha der Herausforderung stellen und ihren Liebsten zum Star machen. Nicht ganz so viel Glück in punkto Beziehung haben Miranda und Charlotte. Die beiden leiden immens unter der Trennung von ihren Freunden Steve und Harry und suchen nach einem geeigneten Weg, um den Schmerz zu lindern ... Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) Willie Garson (Stanford) William Abadie (Tony) Amy Sedaris (Courtney) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Charlotte York) Gundi Eberhard (Miranda Hobbes) Originaltitel: Sex and the City Regie: Michael Engler Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: John Thomas Musik: Dan Lieberstein Altersempfehlung: ab 6