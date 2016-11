sixx 20:15 bis 20:50 Comedyserie Sex and the City Reden ist Silber ... USA 2003 Merken Carrie und Jack Berger sind wahnsinnig ineinander verliebt und genießen jede Sekunde, die sie gemeinsam verbringen können. Den ersten handfesten Streit zwischen den beiden gibt es erst, als Carrie auf einem kleinen Schwachpunkt in Bergers neuem Buch "Hurricane Pandora" herumreitet. Auch Charlotte hat eine Auseinandersetzung mit ihrem Liebsten: Obwohl sie sich größte Mühe gegeben hat, den ersten gemeinsamen Schabbes-Vorabend mit Harry zu feiern, würdigt er es nicht genug ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) Patti Karr (Mrs. Collier) Jason Lewis (Jerry Jarrod) Ron Livingston (Jack Berger) Originaltitel: Sex and the City Regie: David Frankel Drehbuch: Julie Rottenberg Kamera: Florian Ballhaus Musik: Dan Lieberstein Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 195 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 75 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 75 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 75 Min.