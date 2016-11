sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Zoe vs Lemon USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoe ermutigt Rose, bei Bluebells Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Die Chancen auf den Sieg stehen jedoch schlecht, da Lemons Schwester Magnolia die große Favoritin der Miss-Wahl ist. Zoe und Lemon zeigen vollen Einsatz beim Coaching ihrer Schützlinge - da bekommt das Wort Rivalität eine völlig neue Bedeutung. Wade und George machen sich unterdessen auf den Weg, um einen Weihnachtsbaum für Bluebells Marktplatz aufzutreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) McKaley Miller (Roase Hattenbarger) Meredith Monroe (Alice Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: David Paymer Drehbuch: David Babcock, Leila Gerstein Kamera: Robert Gantz Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6