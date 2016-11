sixx 14:40 bis 15:40 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Hinkende Schmetterlinge USA 2011 16:9 HDTV Merken Lucys Gäste werden in einem künstlich angelegten Wald empfangen, während Holly ihre Tische mit Sonnenblumen aus dem eigenen Garten dekoriert. LaVette will ihr Ja-Wort erneuern und funkelt mit ihrem Vier-Karat-Ring um die Wette. Jenna braucht weder Glitzer noch Edelsteine, eine einfach Country-Hochzeit erfüllt all ihre Erwartungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four Weddings