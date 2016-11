Tele 5 04:05 bis 05:30 Horrorfilm Romasanta - Im Schatten des Werwolfs E, GB 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zur Mitte des 19. Jahrhunderts durchstreift der reisende Krämer Manuel Blanco Romasanta (Julian Sands) an der rauhen spanischen Nordwestküste den Hinterwald von Galizien. Dort verdreht er den Damen vom Lande mit Charme, Intelligenz und gutem Aussehen mächtig den Kopf. Noch ahnt niemand, dass dieser Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle die Ursache hinter all den brutalen Frauenmorden ist, die das Land seit einigen Jahren erschüttern und die Legende vom fürchterlichen Wolfsmann nähren.

Geschliffenes Serienkillerdrama trifft respektvoll zitierten Horrormythos in diesem vorläufigen Höhepunkt und kleinen Meisterwerk aus Brian Yuznas und Julio Fernándezs Fantastic Factory. Basierend auf einer wahren Geschichte! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julian Sands (Manuel Romasanta) Elsa Pataky (Barbara) Gary Piquer (Bezirksanwalt Luciano de la Bastida) John Sharian (Antonio) David Gant (Prof. Philips) Maru Valdivielso (Maria) Luna McGill (Teresa) Originaltitel: Romasanta: The Werewolf Hunt Regie: Paco Plaza Drehbuch: Elena Serra, Alberto Marini Kamera: Javier Salmones Musik: Mikel Salas Altersempfehlung: ab 16

