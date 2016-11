Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Im Kreuzfeuer USA 2005 Stereo HDTV Merken Macys Konkurrent Dr. Jack Slocum setzt alles daran, ihn von seinem Posten zu vertreiben und die Stelle selbst zu übernehmen. Seine Chancen dafür stehen gar nicht einmal schlecht, hat er doch eine 20 Jahre alte Geschichte ausgegraben, bei der Macy einen Fehler gemacht und vertuscht hatte. Jordan soll in der Sache ermitteln und gibt ihr Bestes, um ihren Chef zu entlasten. Wie sich herausstellt, hat Macy damals aber tatsächlich einen Fehler gemacht und sogar Beweise unterschlagen. Jordan gerät in einen Gewissenskonflikt. Woody ist auf der Spur eines Täters, der aus seinem Auto heraus Polizisten erschießt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Schützen um einen 13-Jährigen, der im Auftrag seines 20-jährigen Bruders "Danger" handelt. Das Versteck seines Bruders will der Halbwüchsige jedoch nur verraten, wenn Woody verspricht, dass diesem bei der Festnahme nichts passiert. Woody lässt sich darauf ein, doch er hat keine Ahnung, in welche Gefahr er sich begibt, als er das SWAT-Team zurückschickt und "Danger" auf eigene Faust zu verhaften versucht: Der Junge schießt auf ihn und verletzt ihn lebensbedrohlich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Henry Winkler (Dr. Jack Slokum) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Linda Gase, Jon Cowan Kamera: Russell McElhatton Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin