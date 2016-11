Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Tom steht das Wasser bis zum Hals/ Mein Leben mit Tom / Tom wird Klettermeister / Tom sieht weiße Mä USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jerry versucht einer kleinen Ente das Schwimmen beizubringen. Dabei kommt ihm allerdings mal wieder Tom in die Quere und macht ihm und dem Entlein das Leben schwer. 2. Geschichte: Tom bekommt Post. In dem Paket befindet sich das Buch 'Mein Leben mit Tom', geschrieben von Maus Jerry. Und da kommt der Kater nicht gut weg... 3. Geschichte: Als Spike seinem kleinen Sohn Tyke gerade beibringt wie man sich als Bulldogge zu verhalten hat, stürmen Tom und Jerry herbei. Der arme Tom wird sogleich zum Bestandteil von Spikes Lehrstunde. 4. Geschichte: Durch eine List schafft es Jerry, dass Tom glaubt, er würde weiße Mäuse sehen. Und das macht den Kater ganz verrückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6