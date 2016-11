Super RTL 14:55 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat Schaukelstuhl gegen Kat CDN 2008 Stereo HDTV Merken Die agilen Großeltern sind zu Besuch. Dad schenkt seinen Eltern Schaukelstühle. Als Coop entdeckt, dass sich die Schaukler gut als Katzenschwanz-Quetscher eignen, ersteht er weitere Stühle und verteilt sie im Haus. Kat gefällt das natürlich überhaupt nicht. Er plant, die Schaukelstuhl-Fabrik ins All zu schießen. Coop erzählt seinen Großeltern von Kats dunklem Geheimnis. Die beiden sind entsetzt und verbrüdern sich mit ihrem Enkelsohn - gegen Kat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erin Mathews (Coop Burtonburger) Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Louise Moon Altersempfehlung: ab 6