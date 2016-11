Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie Sally Bollywood Falsches Spiel / Krötenalarm! F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Einem Mädchen wird die Schminke gestohlen und Sally und Doowee sollen der Sache auf den Grund gehen. Begleitet werden sie dabei von Stanley, der einen Film über die beiden Detektive drehen will. Doch in Wirklichkeit geht es bei diesem Fall weder um gestohlene Schminke, noch um einen Dokumentarfilm. Sally und Doowee kommen plötzlich einem falschen Spiel auf die Spur, auf das selbst die erfahrenen Detektive hereingefallen sind. 2. Geschichte: Warze, die Kröte aus dem Biologie-Raum ist verschwunden. Doch nicht nur das, auch von anderen Tieren fehlt auf einmal jede Spur. Wer steckt dahinter und wird es dem SBI gelingen, die verschwunden Tiere zurückzubringen? Sally und Doowee geben ihr Bestes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6