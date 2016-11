RTL Plus 21:00 bis 21:50 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen In letzter Minute D 1997 Stereo Merken Sektenguru Browning hat Bea völlig in der Hand. Er überredet sie, Stefan bei dem Kampf um das Sorgerecht für Iris zu diskreditieren. Bea gelingt es tatsächlich, Stefan bei Frau Schmidt vom Jugendamt als verantwortungslos und unfähig darzustellen, während sie die perfekte Mutter mimt. Stefan wird daraufhin das Besuchsrecht entzogen, während Bea die Erlaubnis bekommt, Iris für einen Nachmittag mitzunehmen. Während des Ausflugs mit Bea wird Iris von einem Kampfhund angefallen und verletzt. Dr. Thomas Reinhardt übernimmt die Erstversorgung. Er ahnt nicht, dass Iris eine Medikamenten-Allergie hat. Dr. Christian Roehrs kann in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern. Wenig später werden Stefan und Dr. Roehrs Zeugen, wie Dr. Reinhardt von einem Schlägertrupp überfallen wird. Der Pokerkönig Joschi fordert die Spielschulden ein, die Reinhardt bei ihm hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Jana Kilka (Iris) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Dirk Mierau (René Schulte) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Josef Orr Drehbuch: Jerzy May