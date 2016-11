RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Auge um Auge D 1998 Stereo Merken Bei einem handgreiflichen Streit mit Mona stürzt Walter und erleidet eine Fehlgeburt. Um Racheaktionen zu verhindern, beruft Uschi eine "Gerichtsverhandlung" ein, in der Mona zur Zahlung von 100.000 Mark und drei Tagen freiwilligem Bunkeraufenthalt verurteilt wird. Mona muss das Urteil schließlich akzeptieren. Susanne und ihr Anwalt Maybach kommen sich näher. Maybach arrangiert ein romantisches Treffen mit seiner Klientin. Jeannette will Freigang beantragen und versetzt Ilse damit in helle Panik. Ilse hatte Jeannettes gesamtes Geld bei einer Spekulation verloren und dies bisher erfolgreich verheimlichen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Christian Schumacher Drehbuch: Karin Beyer, Joachim Kosack Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann Musik: Michael Dübe