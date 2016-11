Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Das Tessin - Träumen am Lago Maggiore D 2011 Untertitel HDTV Merken Italienisches Lebensgefühl und Schweizer Gründlichkeit - so präsentiert sich das Tessin. Am Lago Maggiore wachsen Palmen, der Luganer See bietet Mittelmeerklima mitten in den Bergen, und in den kleinen Dörfern in den Alpentälern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Tamina Kallert stellt den Schweizer Kanton vor, der eine perfekte Mischung aus Kunst, Kultur und Natur bietet: Sie besucht das Hermann-Hesse-Museum nahe Lugano, die Bildhauerschule in Peccia und ein Schmuggler-Museum in einer alten Grenzstation. Sie genießt die atemberaubende Aussicht vom Monte Bré, dem Hausberg von Lugano, bummelt durch Ascona, das Künstler, Freigeister und Intellektuelle ebenso anzog, wie den internationalen Jetset. Ihr Reisebegleiter, der Journalist Alexander Grass, verliebte sich vor Jahren in ein einfaches Bauernhaus, baute es um und zog von Bern ins Tessin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön! Regie: Linda Windmann

