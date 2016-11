Hessen 14:35 bis 16:00 Familienfilm Das Traumhotel - Sterne über Thailand D, A 2004 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) wollte sich nach seiner Scheidung in Thailand zurückziehen. Doch seine Tante, Dorothea von Siethoff (Ruth-Maria Kubitschek), die Inhaberin eines Hotelimperiums, möchte, dass Markus innerhalb kürzester Zeit ihr Hotel wieder auf Vordermann bringt. Der derzeitige Hoteldirektor Simon Vogler (Franz Buchrieser) scheint mit der Hotelführung überfordert zu sein und soll gekündigt werden. Doch Markus erfährt schon bald von der Hotelangestellten Miriam (Sabine Petzl), dass Simon massive private Probleme hat, die Schuld an seiner Nachlässigkeit sind. Er hat nach vielen Jahren seine verschollene Tochter, die in ihrer Jugend mit einem Mann durchgebrannt ist, wiedergefunden. Sie will jedoch zu Anfang nichts von ihrem Vater wissen. Auch Markus muss lernen, wie schwierig es ist, Beruf mit Privatleben zu vereinbaren, als seine Tochter Leonie (Miriam Morgenstern) überraschend zu Besuch kommt. Leonie, die seit der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter in Wien lebt, beschliesst, zu ihrem Vater nach Thailand zu ziehen, da ihre Mutter mit deren neuem Freund ein neues Leben in München beginnen möchte. Ähnliche Probleme haben auch Ariane (Saskia Valencia) und Jan Thermölen (Helmut Zierl). Seit dem Tod ihres Kindes vor einem Jahr flüchtet sich Jan in die Arbeit und vernachlässigt seine attraktive Frau. Der Urlaub soll zeigen, ob die Ehe noch zu retten ist. Selbst der gestresste und ehrgeizige Musikmanager Daniel Levy (Ralf Bauer) wird in seinem Zwangsurlaub zum Romantiker, als er die schüchterne Lehrerin Helen (Lara Joy Körner) trifft. Gemeinsam verbringen die beiden - wenn auch nicht ganz freiwillig - eine wunderschöne Nacht in einem thailändischen Pfahldorf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Saskia Valencia (Ariane Thermölen) Helmut Zierl (Jan Thermölen) Ralf Bauer (Daniel Lewy) Lara Joy Körner (Helene) Franz Buchrieser (Simon Vogler) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto Retzer Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Marc Prill Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6