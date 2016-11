Hessen 05:50 bis 06:15 Dokusoap Durch die Wildnis - Norwegen Norwegen (2/20) D 2011 Live TV Merken Der erste Morgen im Vorbereitungscamp - Frühstück unter freiem Himmel und die drängende Frage: Wo waschen wir uns eigentlich? Unter Anleitung von Wildniscoach Tobi bauen sich Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip die eigene Wildnisdusche. Unberührte Natur erleben - ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? "Durch die Wildnis" gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben - spannende Wildnisaktionen inklusive. In der zweiten Folge müssen die Wildnishelden gleich eine besonders spannende Herausforderung bewältigen: die Überwindung einer Schlucht auf einem Seil. Der Tag endet dann natürlich ganz entspannt mit der ersten Lagerfeuer-Runde. (Der 3. Teil folgt am 15. November.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Durch die Wildnis - Das Abenteuer deines Lebens Regie: Georg Bussek

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 282 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 42 Min.