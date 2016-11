ZDF 20:15 bis 21:45 Thriller Neben der Spur - Todeswunsch D 2016 Nach dem Roman von Michael Robotham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sina, die Freundin von Joes Tochter Charlotte, steht in dringendem Verdacht, ihren Vater ermordet zu haben. Da Joe nicht glaubt, dass Sina eine Mörderin ist, forscht er mit Kommissar Ruiz in ihrem Umfeld nach. Eine Spur führt zu dem zwielichtigen Theaterlehrer von Charlotte und Sina, der eine seltsame Anziehungskraft auf seine Schülerinnen zu haben scheint. – „Todeswunsch“: packender dritter Film nach der Buchreihe von Michael Robotham In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Joe Jessen) Juergen Maurer (Vincent Ruiz) Petra Hultgren (Nora Jessen) Marie Leuenberger (Anna Bartholomé) Lilly Liefers (Charlotte Jessen) Mala Emde (Sina Martensen) Fritz Karl (Gregor Engels) Originaltitel: Neben der Spur - Todeswunsch Regie: Thomas Berger Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Frank Küpper Musik: Christoph Zirngibl