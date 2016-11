Sat.1 00:05 bis 01:00 Krimiserie Criminal Minds Ohne Namen, ohne Gesicht USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Jemand hat zwei Einwanderer erschossen und verlangt in einem Brief, dass der Notfallchirurg Dr. Barton seinen eigenen Sohn ausliefert. Die Situation ist sehr brenzlig, da Bartons Sohn auf eigene Faust beschließt, an der Bewachung vorbei in die Schule zu gehen. Während Morgan, JJ und Rossi die Schule bewachen, arbeiten Reid und Prentiss in Bartons Haus am Täterprofil. Als Hotch sich länger nicht meldet, fährt Prentiss zu ihm nach Hause und findet Blut auf dem Fußboden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Jeff Davis, Chris Mundy Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16