Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Elementary Hoch gepokert USA 2016 2016-11-14 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lin Wen wendet sich auf Empfehlung von Mycroft an Sherlock und Watson. Die Maklerin betreibt illegale Pokerabende, doch der letzte wurde von Unbekannten überfallen. In der vergangenen Nacht wurde in ihrer Wohnung auf sie geschossen, und nun soll der Detektiv herausfinden, wer dahinter steckt. Den Ermittlern ist die Angelegenheit nicht ganz geheuer, doch sie stellen Nachforschungen an. Bald taucht die Leiche des jungen Mannes auf, der am besagten Spielabend die Tür bewacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Samantha Quan (Lin Wen) Tim Guinee (Agent Dean McNally) Daniel London (Mateo Pena) Originaltitel: Elementary Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Kelly Wheeler Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16