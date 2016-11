Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das Team geht vor USA 2016 2016-11-14 01:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Bauleiter einer Navy-Baustelle wird getötet und eine nicht unerhebliche Menge TNT wird entwendet. Offenbar steckt der Sprengstoffexperte Julian Kaufman dahinter. Da dieser ums Leben kommt, muss Prides Team ohne seine Informationen weiter recherchieren und findet heraus, dass das TNT zur Kokainherstellung benutzt wird. Als sie das Labor stürmen, befindet sich auch Sonja unter den Drogenproduzenten. Hat sie ihre Kollegen etwa die ganze Zeit an der Nase herumgeführt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tessa Blake Drehbuch: Zach Strauss Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12