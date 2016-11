ZDF neo 00:05 bis 00:50 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 12 De profundis CDN 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Im See werden fünf weitere Leichen gefunden, alle mit zugenähten Augen und Mündern. Es gibt jedoch einen gravierenden Unterschied: Es handelt sich um Kinderleichen. Mit Hochdruck müssen Julie und ihr Team den Mörder ausfindig machen, um den Fall zu lösen. Das kostet alle drei viele Überstunden, die vor allem Julie Probleme bereiten, da sie ihrer Beziehung zu Vincent eine neue Chance geben möchte. Unterdessen bekommt Maximes Schwester ernsthafte Probleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin