ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Inspector Barnaby Geliebt, gejagt, getötet GB 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jack Colby wird tot im Wald gefunden. Er hatte sich mit seinem Auto überschlagen und wurde anschließend mit einem schweren Gegenstand getötet. War es ein Racheakt? Colby hat vor Jahren seine Polizeikarriere nach einem Skandal aufgegeben: Lady Holm hatte sich an Wochenenden betrunken einsperren lassen und sich in ihrer Zelle mit jungen Polizisten vergnügt. Bis sie ermordet wurde - laut Beweislage von ihrem Ehemann Lord Holm. Jack Colby hatte sich nach diesem Skandal ins Privatleben zurückgezogen, während seine Frau Gina, ebenfalls ehemalige Polizistin, sich zur Therapeutin ausbilden ließ. Sie betreut seitdem eine viel gerühmte Resozialisierungseinrichtung - und Lord Holm, der seit seiner Verurteilung psychisch krank ist. Kurz nachdem Barnaby und Jones mit ihren Ermittlungen begonnen haben, geschieht ein weiterer Mord: Eddie Marston, Teilnehmer des Resozialisierungsprogramms, wird offensichtlich mit derselben Waffe erschlagen wie damals Lady Holm: der eisernen Kurbel einer Camera obscura. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DS Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Sam Hazeldine (Simon Dixon) Pip Donaghy (Jack Colby) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Tony Etchells Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12

