MDR 02:55 bis 03:40 Show Comedy mit Karsten D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Julius Fischer und Christian Meyer vom "The Fuck Hornisschen Orchestra" laden wieder handverlesene Humoristen aller Genres zu "Comedy mit Karsten" ein, damit sie uns zum Lachen bringen - alle, außer Karsten. Den schrulligen Karsten haben sich die beiden in die Sendung geholt um die Latte noch höher zu hängen, denn wenn der lacht, hat man es im Humorgenre geschafft. Aber eher spielt Red Bull Leipzig nächstes Jahr schon in der ersten Liga, als dass Karsten lacht. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem kultverdächtigen "Talentmän", den Christian im entschiedenen Gegensatz zu Julius, für den größten Leipziger aller Zeiten hält. Auch die "Literal Versions" dürfen in der zweiten Staffel nicht fehlen, wenn der schräge Christian mit viel zu großer Brille auf den charmant beleibten intellektuellen Leipziger Julius zum freundschaftlichen Gegeneinander trifft. Und beide freuen sich gemeinsam auf Jens Heinrich Claassen, André Herrmann und Maxi Gstettenbauer im Neuen Schauspiel Leipzig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julius Fischer, Christian Meyer Gäste: Gäste: Jens Heinrich Claassen, André Herrmann, Maxi Gstettenbauer Originaltitel: Comedy mit Karsten

