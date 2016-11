MDR 00:00 bis 01:35 SciFi-Film Im Staub der Sterne DDR 1976 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach jahrelangem Flug landet das Raumschiff Cynro auf dem Planeten TEM 4, von dem ein Hilferuf ausgesandt wurde. Die Temrer bestreiten das und richten dennoch für die ungebetenen Gäste eine Willkommensparty aus. Dass seine Freunde danach seltsam berauscht zu ihm an Bord des Raumschiffs zurückkehren, macht den Navigator Suko stutzig. Er versucht, das Geheimnis von TEM 4 zu lüften ... Ein Raumschiff vom Planeten Cynro ist seit Jahren unterwegs zum Planeten TEM 4, weil von dort ein Notruf ins All gesendet wurde. Die Landung ist ausgesprochen schwierig und der Empfang durch die Herrscher von TEM, die bestreiten, jemals ein solches Signal ausgesandt zu haben, mehr als kühl. Kommandantin Akala (Jana Brejchová) plant schon den Rückflug, da wird die sechsköpfige Crew überraschend zu einem rauschenden Fest eingeladen. Das üppige Mahl, psychedelische Tänze und merkwürdige Strahlen vernebeln die Sinne der Gäste. Navigator Suko (Alfred Struwe), der aus Sicherheitsgründen an Bord geblieben ist, kommt all das sehr verdächtig vor. So versucht er auf eigene Faust, das Geheimnis von TEM 4 zu lüften. Dabei entdeckt er ein unterirdisches Bergwerk, in dem die Ureinwohner des Planeten, die Turi, Sklavenarbeit verrichten müssen. Ihre Besatzer stammen von einem anderen Planeten. Wie sich herausstellt, waren es die Turi, die einst den Notruf abgesetzt hatten, um auf ihre Besatzung aufmerksam zu machen. Das Bedürfnis, ihnen zu helfen, stellt die Raumfahrer aber vor große Probleme und führt zu Meinungsverschiedenheiten. Schließlich fluten die Herrscher von TEM 4 den Landeplatz des Raumschiffs und zwingen die Crew so zum Abflug. Psychedelische Klänge, verzerrte Roboterstimmen, Alufolienausdrucke mit Lochrand, Anzüge mit metallisch-spacigen Reißverschlüssen und rote Laserstrahlen - das sind u.a. die Markenzeichen des Science-Fiction-Streifens "Im Staub der Sterne" aus den Studios der DEFA, der im Jahre 1976 seine Premiere hatte. Heute bezieht der Film in der Regie von Gottfried Kolditz, der zuvor schon "Signale - ein Weltraumabenteuer" gedreht hatte, daraus seinen besonderen Charme - es ist Science-Fiction-Nostalgie pur. Zur internationalen Besetzung aus der DDR, Rumänien, Polen und der CSSR gehören Jana Brejchová, Leon Niemczyk, Alfred Struwe und Ekkehard Schall. An Leon Niemczyk, dessen Todestag sich am 29. November zum 10. Mal jährt, will das MDR FERNSEHEN besonders erinnern. Seit den 1950er-Jahren war er einer der herausragenden Darsteller in Polen. So spielte er 1962 in Roman Polanskis Frühwerk "Das Messer im Wasser" die Hauptrolle und wirkte in der berühmten Sienkiewicz-Verfilmung "Die Kreuzritter" (1960) mit. Für den Film "Die gefrorenen Blitze" engagierte ihn die DEFA 1967 das erste Mal. In den folgenden Jahren entwickelte sich Leon Niemczyk zum meistbeschäftigten polnischen Schauspieler in der DDR, aber auch europaweit. Insgesamt wirkte er in über 150 Filmen mit. In der DDR gehören zu seinen wichtigsten Rollen der Werkleiter Lorenz Reger in Horst Seemanns "Zeit zu leben" (1969), der Graf Petöfi in der Fontane-Adaption "Franziska" (1985) sowie der Rat Mentzel im Mehrteiler "Sachsens Glanz und Preußens Gloria" (1984). Auch der Todestag von Filmkomponist Karl-Ernst Sasse jährt sich am 12. November zum 10. Mal. Er gehört zu den besten Filmkomponisten der DDR, sein Oeuvre umfasst rund 500 Kompositionen für die DEFA. Unter anderem schrieb Sasse die Musik für die populär gewordenen Indianerfilme mit Gojko Mitic sowie den sechsteiligen Fernsehfilm "Sachsens Glanz und Preußens Gloria". Nach der Wende widmete er sich dem Stummfilm und dem Kabarett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jana Brejchová (Kommandantin Akala) Alfred Struwe (Navigator Suko) Ekkehard Schall (Chef) Milan Beli (Ronk, Leiter der Überwachungszentrale) Sylvia Popovici (Bordärztin Illic) Violeta Andrei (Energetikerin Rall) Leon Niemczyk (Analytiker Thob) Originaltitel: Im Staub der Sterne Regie: Gottfried Kolditz Drehbuch: Joachim Hellwig Kamera: Peter Süring Musik: Karl-Ernst Sasse Altersempfehlung: ab 6