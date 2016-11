MDR 20:15 bis 21:50 Heimatfilm Wo der Wildbach rauscht D 1956 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bauer Andrä Muralt hat alles, was man sich nur wünschen kann: Glück, Geld und Erfolg bei den Frauen. Nur die schöne Magd Maria weist seine Avancen zurück und will einen anderen Mann heiraten. In seinem Stolz gekränkt, tötet der selbstsüchtige Muralt kurz nach der Hochzeit im Streit Marias Ehemann. Nachdem er für diese Tat 20 Jahre im Gefängnis gebüßt hat, kehrt er als scheinbar geläuterter Mann in sein Heimatdorf zurück. Doch es dauert nicht lange, bis die alten Feindschaften erneut aufbrechen. In dem kleinen Alpendorf Partans gibt es keinen Mann, der nur annähernd so wohlhabend ist wie der junge Bauer Andrä Muralt. Andere im Dorf neiden ihm diesen Erfolg, doch Muralt blickt mit der Arroganz der Jugend über die Missgunst der Dorfbewohner hinweg. Er ist überzeugt, dass ihm die Welt zu Füßen liegt. Was er will, das bekommt er auch, vor allem, wenn es um Frauen geht. Umso wütender ist er, als sich die Magd Maria seinem Werben widersetzt. Sie ist bereits mit Lorenz, dem Sohn des Bürgermeisters, verlobt. Während der Hochzeitsfeier kommt es zu einem Eklat, als Muralt Maria zum Tanz auffordert. Wenig später begegnen sich Muralt und Lorenz auf einer Brücke, die über einen Wildbach führt. Es kommt zu einem Kampf, in dessen Verlauf Lorenz in den Bach stürzt und ertrinkt. Wegen Mordes angeklagt, wird Muralt zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Während dieser Zeit kauft sein Großknecht Wolf sämtliche Schuldscheine im Dorf auf, um Muralt nach der Entlassung seine Rache zu ermöglichen. Muralt dagegen will nach Verbüßung seiner Haft die Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Schnell bricht in ihm jedoch der alte Hass auf die Dorfbewohner, die einst gegen ihn ausgesagt haben, wieder hervor. Als Muralt den schützenden Wald oberhalb des Dorfes roden lassen will, eskaliert die Situation. "Wo der Wildbach rauscht" ist ein packender Heimatfilm von Heinz Paul. Mit viel Gefühl erzählt der Film eine dramatische Geschichte um Liebe und Stolz, um Neid und Rache. In der Hauptrolle glänzt Walter Richter, der später als "Tatort"-Kommissar bekannt wurde. Mit ihm als Kommissar Trimmel in "Taxi nach Leipzig" lief im November 1970 der erste "Tatort"-Krimi der Fernsehgeschichte über den Bildschirm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Richter (Andrä Muralt) Ingeborg Cornelius (Maria) Ingmar Zeisberg (Agnes) Helga Frank (Regina) Albert Rueprecht (Lenz Gerold) Jürgen Goslar (Lorenz Gerold) Emmerich Schrenk (Wolf) Originaltitel: Wo der Wildbach rauscht Regie: Heinz Paul Drehbuch: Franz Weihmayr Lippl Kamera: Franz Weihmayr Musik: Winfried Zillig Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 192 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 72 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 72 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 72 Min.