RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Rafael kehrt in die Villa zurück und gibt Simone gegenüber vor, dass Maximilian alleine nach Russland aufgebrochen ist. Simone glaubt die Lüge, da sie Maximilians schlechtes Gewissen dahinter vermutet. In Wahrheit wird Maximilian aber von Rafael, seinem ehemaligen Blutsbruder, gefangen gehalten. Florian schafft es nicht, einen versöhnlichen Schritt auf Franziska zuzumachen, da er dann auch seine eigene sexuelle Unerfahrenheit eingestehen müsste. Als die Beziehung droht, daran zu scheitern, fasst sich Florian schließlich doch ein Herz und geht mit großer Geste auf Franziska zu, auch wenn er damit sein Checker-Image ruiniert. Nachdem Annette Erhardts Urne in Sicherheit bringen konnte, versucht Tom seinen Abflug nach Indien voranzutreiben. Doch Geldprobleme zwingen ihn nach billigeren Alternativen zu suchen. Gemeinsam machen sich Ingo und Tom daran, den Bulli für seine große Fahrt fit zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

