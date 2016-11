RTL Passion 23:55 bis 00:40 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Der Zorn USA 2015 2016-11-15 18:00 Merken Pilatus sucht mit allen Mitteln den Mörder von Markus Drusus. Dazu setzt er Kajaphas und die jüdische Gemeinde in Jerusalem unter Druck. Unterdessen beginnen Petrus und die Jünger, das Wort Jesu Christi zu predigen. Petrus bewirkt Wunder und heilt die Kranken. Barnabas schenkt Petrus ein großes Stück Land, auf dem er und seine Anhänger ein Lager errichten. Ausgehend von diesem Ort wollen sie die Botschaft verbreiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Pablo Di Pace (Jesus) Greta Scacchi (Maria) Adam Levy (Simon Petrus) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Tony Mitchell Drehbuch: Ben Newman Kamera: Toby Moore Altersempfehlung: ab 16