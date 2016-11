RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Der Heilige Geist senkt sich herab USA 2015 2016-11-14 23:05 Merken Petrus und seine Jünger kehren nach Jerusalem zurück, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Pilatus will mit einer ketzerischen Aktion die Stimmung weiter anheizen und seine Macht demonstrieren. Kajaphas und Herodes wollen das vermeiden und wenden einen Trick an. Als der Heilige Geist die Jünger überkommt, fassen sie Mut und beschließen, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Pablo Di Pace (Jesus) Adam Levy (Simon Petrus) Greta Scacchi (Maria) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Ciaran Donnelly Drehbuch: Simon Block Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16

