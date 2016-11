RTL Passion 18:00 bis 18:45 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Mist! Wieder einen Frosch erwischt! D 2010 Merken Gretchens Schulkamerad Sebastian Schewenborn hatte schon in der Schulzeit die Vision einer Zeitmaschine. Nach einem Hochschulabschluss in Physik später schafft er es dann endlich: Er sprengt sich in die Luft - und wird mit einer Augenverletzung ins Elisabethkrankenhaus eingeliefert. Eine Zeitmaschine könnte Gretchen auch ganz gut gebrauchen. Denn ihr Leben verwandelt sich nach einem SEK-Einsatz in einen Alptraum. Und dann will die hochschwangere Polizistin Monika aus Brandenburg auch noch, dass Gretchen sich als Lockvogel zur Verfügung stellt! Indes bereut Marc, dass seine Gefühle mit ihm durchgegangen sind. Die SMS, die er Gretchen geschrieben hat, hat nämlich nicht nur Gretchens Herz getroffen, sondern auch Professor Haase samt Gattin in helle Aufregung versetzt. Sie haben Angst, dass Dr. Meier die Ehe ihrer Tochter gefährdet. Unsinn, denkt sich Marc. Und liegt leider ganz falsch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Ursela Monn (Bärbel Haase) Steve Wrzesniowski (Jochen Haase) Winnie Böwe (Monika) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stephan Wagner Musik: iber Gullatz Altersempfehlung: ab 12