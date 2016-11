RTL Passion 12:10 bis 12:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-14 03:25 Merken Ben bekommt von Richard den Auftrag ein Portfolio des Steinkamp-Kaders zusammen zu stellen. Dafür braucht er neue Fotos von Katja. Ben zögert, denn eigentlich will er Katja aus dem Weg gehen. Als er Katja zufällig trifft, schlägt er ein Treffen vor, sagt ihr allerdings nicht, worum es geht. Katja hat daher keine Ahnung, dass es sich bei dem Treffen um eine rein berufliche Angelegenheit handelt und macht sich neue Hoffnungen. Während Maximilian verzweifelt in einem Verlies eingesperrt ist und nichts unternehmen kann, um Simone zu warnen oder zu schützen, spielt Rafael weiter sein perfides Doppelspiel: Geschickt setzt er immer wieder neue Hinweise, die Maximilian später belasten werden, und nutzt geschickt Axels Hass auf Maximilian, um seinen Racheplan voranzutreiben. Franziska und Florian versöhnen sich. Sie lassen das Thema Sex erst einmal unausgesprochen. Florian ist das ganz recht, denn ihm passiert beim Fummeln ein peinliches Malheur. Doch dann signalisiert Franziska ihm, dass sie mit dem ersten Mal nicht mehr lange warten will. Das wiederum setzt Florian gehörig unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser