RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Björn und René wollen den überraschenden Erfolg ihres Traumpartner-Spiels feiern. Sie organisieren eine spontane Party im Schiller. Und tatsächlich kommen jede Menge Fans, um das neue Kultspiel und seine Erfinder live zu erleben... Svenja möchte sofort mit ihrer Arbeit als Au-pair-Mädchen beginnen. Doch Ute hat Bedenken, ihr sofort Conor anzuvertrauen, da sie Svenja ja noch gar nicht wirklich kennt. Doch dann müssen Till und Ute dringend ins Schiller und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Svenja mit Conor allein zu lassen... Annas Interesse für Ole wächst. Als sie ihm mit Paco und Jill beim Umzug in seine neue Wohnung hilft, entdeckt sie immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen sich und Ole. Und schließlich kann sie es nicht mehr verleugnen: Sie hat Schmetterlinge im Bauch, sobald Ole in ihrer Nähe ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

