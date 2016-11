Hongkong, 1997: Kurz vor der Übergabe der Handelsmetropole an China gerät der Jeans-Designer und Lebemann Marcus Ray in eine weltweite Verschwörung internationaler Terroristen. Eine Bande russischer Jeans-Fälscher hat in die Hosen Mikrobomben einnähen lassen, um so der Russen-Mafia die Eroberung der Weltmacht zu sichern. Doch zusammen mit seinem neuen Partner - einem Geheimagenten der CIA - weiß sich Ray seiner Haut zu wehren. In Google-Kalender eintragen