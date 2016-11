kabel eins 23:15 bis 01:25 Actionfilm Lock up USA 1989 2016-11-14 03:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Knastaction mit Sylvester Stallone: Nur noch sechs Monate Haft muss Automechaniker Frank Leone absitzen. Doch plötzlich wird er mitten in der Nacht in das Hochsicherheitsgefängnis Gateway gebracht. Bald wird klar, dass der Direktor von Gateway, Warden Drumgoole, dafür verantwortlich ist, um sich für einen Ausbruch Franks zu rächen. Nun beginnt für Frank ein wahrer Albtraum, denn Drumgoole zieht alle Register sadistischer Gemeinheiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Frank Leone) Donald Sutherland (Warden Drumgoole) John Amos (Captain Meissner) Darlanne Fluegel (Melissa) Tom Sizemore (Dallas) Frank McRae (Eclipse) Sonny Landham (Chink) Originaltitel: Lock Up Regie: John Flynn Drehbuch: Richard Smith, Jeb Stuart, Henry Rosenbaum Kamera: Donald E. Thorin Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 18