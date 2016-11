kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Das perfekte Opfer USA 2010 2016-11-15 09:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Patrick Jane wird telefonisch von seinem Ex-Schwager Danny Ruskin ins Büro des Finanzbrokers K-Ram-Investments gelockt. Dort angekommen, findet er den Immobilienmakler Landon Wale erschossen vor - aber von Danny keine Spur. Als Patrick die Mordwaffe inspiziert, taucht die Polizei auf und nimmt ihn als Mordverdächtigen fest. Die Witwe Concetta Wale, dessen Schwester Melanie und seine Assistentin Heather Raide können sich Wales' Verbindung zu dem Finanzbroker nicht erklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Stacy Edwards (Concetta Wale) Emily Baldoni (Heather Rade) Originaltitel: The Mentalist Regie: John Polson Drehbuch: Bruno Heller, Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6