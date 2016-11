kabel eins 08:20 bis 09:15 Krimiserie Navy CIS Neptuns Zeichen USA 2004 16:9 HDTV Merken Auf einem Marinestützpunkt in Norfolk wird eine Frauenleiche gefunden, der ein Dreizack in den Hals geritzt wurde. Allem Anschein nach ist die Frau einem Triebtäter zum Opfer gefallen, der bereits vor zehn Jahren schon einmal zugeschlagen hatte. Damals konnte Ducky den Mörder nicht finden - eine Tragödie, die ihn heute noch verfolgt. Gibbs und sein Team machen sich auf die Suche nach dem neuen/alten Täter. Doch ihre Ermittlungen führen zu einem unglaublichen Ergebnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Chris Heuisler (Navy Seaman Joe Wilkins) Don Jeffcoat (Navy Seaman Tom Jennings) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dan Lerner Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6