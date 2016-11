kabel eins 05:30 bis 06:20 Krimiserie Quincy Tödlicher Trick USA 1979 16:9 HDTV Merken Quincy und seine Freundin Maggie sehen sich im Fernsehen eine Sendung an, in der sein alter Freund Harry Whitehead, ein ehemals sehr bekannter Magier und Varietekünstler, auftritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Ann Blyth (Velma Whitehead) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Richard M. Bluel, Pat Fielder Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 281 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 41 Min.