SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:10 Familiensaga Park Hotel Stern Ernste Spiele D 1997 2016-11-14 03:15 Merken Das Hotelmanagement hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um neue Besucher anzulocken: "Erlebnisgastronomie". Das Motto "Der gespielte Mord" findet zunächst großen Anklang bei der illustren Gästeschar. Allerdings nur so lange, bis im Laufe des Spiels tatsächlich ein Verbrechen geschieht. In Josefs Küche bricht einer der Gäste völlig unerwartet vergiftet zusammen. Kommissarin Tamara Beck nimmt sofort die Ermittlungen auf, um den Täter zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Okras (Dieter Stern) Kristina van Eyck (Karla Stern) Suzanne Ziellenbach (Tamara Beck) Ulrich Wiggers (Stefan Weyers) Originaltitel: Park Hotel Stern Regie: Gunter Friedrich Drehbuch: Hans Münch, Ulrike Münch Kamera: Mattias V.T. Klementz Musik: Wolfgang Timpe