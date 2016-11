SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 208 D 2009 2016-11-15 12:20 16:9 Merken Für Alisa ist die Situation kaum erträglich: Auf der einen Seite muss sie in Christians Abwesenheit die Firma führen, auf der anderen Seite lassen sie die Sorgen um die noch immer verschwundene Liliana kaum einen klaren Gedanken fassen. Oliver nutzt Alisas schwierige Lage, um wieder um ihr Vertrauen zu buhlen. Bald steht sie vor einer heiklen Entscheidung: Soll sie Oliver die Regie in der Firma überlassen, um sich auf die Suche nach Liliana und Christian zu machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Jurij Neumann Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Marc Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer