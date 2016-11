SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 77 D 2005 2016-11-15 09:35 16:9 Merken Lisa gelingt es nicht, sich elegant aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Um von ihrer Blamage abzulenken, zeigt sie, was sie kann und schafft es, Mariella glänzend zu vertreten ... Jürgen springt über seinen Schatten und bittet Helga, am Tag des "Kerima-Awards" im Kiosk einzuspringen. Sie sagt zu, stellt allerdings eine Bedingung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann