SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 203 D 2012 16:9 HDTV Merken Laura ist erleichtert, als sie erfährt, dass Saskia nicht gezielt auf ihren Vater geschossen hat, sondern dass es ein unglückseliger Unfall war. Aber wie verzweifelt muss ihre Mutter gewesen sein, wenn sie sich das Leben nehmen wollte? Stefan ist völlig aufgewühlt und überwältigt von seinen Gefühlen für Laura: Er ist sehr erleichtert, dass ihre Hochzeit mit Daniel nicht stattgefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Michael Seyfried Musik: Curt Cress