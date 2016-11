Sherlock et Watson travaillent sur une enquête qui s'avérera sordide : une jeune femme de retour du Brésil fait un malaise, les ambulanciers qui la transportent sont abattus et elle disparaît. Le parrain de Sherlock aux dépendants anonymes est disgracié par un ancien employé et Sherlock propose son aide, malgré les règles entre parrain et participant. In Google-Kalender eintragen