ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste D 2015 2016-12-12 17:15 Stereo 16:9 Merken Die Atacama-Wüste in Chile wird häufig als trockenster Ort der Erde bezeichnet. Hier, auf knapp 5000 Metern Höhe, herrschen ideale Bedingungen für das größte Radioteleskop der Welt - ALMA. Auf der Suche nach bahnbrechenden astronomischen Entdeckungen ist ALMA mit der neuesten Technik ausgestattet. Das "Auge der Atacama" besteht aus 68 Parabolantennen, welche die kosmischen Strahlungen in bisher unerreichtem Maße auffangen können. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Eyes of the Atacama