Die SciFi-Story Aufstand der Roboter Von Frankensteins Monster bis zum Terminator: Die Idee, Leben zu erschaffen, fasziniert uns. Der Umgang mit Robotern wirft aber auch die Frage auf: Was bedeutet es, Mensch zu sein? Entdecken Sie, welche genialen Ideen hinter den berühmtesten Robotern der Welt stecken - auf einem Ausflug in die Welt von "R2-D2", "C-3PO", "Robocop": Wie kommen diese menschlichen Maschinen auf die Welt? Wie leben sie? Was passiert, wenn sie sich gegen uns wenden?