ZDFinfo 05:50 bis 06:35 Dokumentation Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Dies ist die bemerkenswerte und abenteuerliche Geschichte der Kosmonauten - der russischen Weltraumpioniere. Diese Folge zeigt den Kampf um die Vorherrschaft auf dem Mond. Und wie die sowjetischen und russischen Raumfahrtprogramme zur Basis für die heutige Weltraumforschung wurden. Doch nun wird die zweite Phase des Wettlaufs im All eingeläutet. Die USA wollen ihre Überlegenheit demonstrieren und haben sich ein neues Ziel gesetzt: den Mond. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cosmonauts - How Russia Won The Space Race Regie: Michael Lachmann

