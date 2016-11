kabel1 classics 05:15 bis 07:00 Drama Letzte Runde GB, D 2001 Nach dem Roman von Graham Swift 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vic, Jack, Ray und Lenny sind gemeinsam in einem Arbeiterviertel in London aufgewachsen. Über 50 Jahre lang waren sie dicke Freunde, kämpften gemeinsam im Krieg und trafen sich regelmäßig bei Bier und Whisky in ihrer Stammkneipe. Als Metzger Jack eines Tages stirbt, machen sich die verbleibenden Kumpels auf, seinen letzten Wunsch zu erfüllen: Sie sollen seine Asche in Margate ins Meer streuen, wo Jack zu Lebzeiten mit seiner Frau Amy glückliche Urlaube verbrachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Jack Dodds) Tom Courtenay (Vic Tucker) David Hemmings (Lenny Len) Bob Hoskins (Ray "Raysie" Johnson) Helen Mirren (Amy Dodds) Ray Winstone (Vince "Vincey" Dodds) J. J. Feild (Junger Jack) Originaltitel: Last Orders Regie: Fred Schepisi Drehbuch: Fred Schepisi Kamera: Brian Tufano Musik: Paul Grabowsky Altersempfehlung: ab 6

