SAT.1 Gold 22:15 bis 00:15 Krimi Der Bulle von Tölz: Bullenkur D 2001 Benno erhält den Anruf seines ehemaligen Schulkameraden Dr. Thaler, der heute als Diätarzt im Kurhaus arbeitet. Thaler wittert ominöse Vorgänge in der Kurklinik, doch ehe er dem Bullen von seinem Verdacht erzählen kann, ist er tot. Benno vermutet einen Mord und lässt sich von seinem Arzt, der ihn ohnehin zur Kur schicken wollte, in das Kurhaus einweisen, um vor Ort ermitteln zu können ... Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Udo Thomer (Polizeihauptmeister Anton Pfeiffer) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Jockel Tschiersch (Albert Kilian) Horst Kummeth (Wurzinger) Irshad Panjatan (Meister Finke) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Reiner Lauter Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12