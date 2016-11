SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Kommissar Rex Sisi D, A 1999 2016-11-20 14:35 Merken Ein offensichtlich herrenloser Fiaker fährt durch das nächtliche Wien. Als die Pferde allein den Weg in den heimatlichen Stall finden, entdeckt die Kutschersfrau Margit Pichl ihren Mann Franz erstochen auf dem Rücksitz. Am Tatort findet Rex ein Schmuckstück - es ist eine Nachbildung eines Haarschmucks der Kaiserin Elisabeth. Bald verdichten sich die Hinweise, dass eine junge Frau, deren Aussehen und Kleidung an die Monarchin erinnern, nachts in der Stadt unterwegs ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Marion Mitterhammer (Marion "Sisi" Gruber) Lutz Blochberger (Albert Hoffmann) Stephan Paryla-Raky (Franz Pichl) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Michael Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12