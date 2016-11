SAT.1 Gold 11:30 bis 12:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Familienschmuck USA 1990 Merken Anlässlich eines Schriftstellerkongresses ist Jessica diesmal in New York und beobachtet zufällig einen Schmuckdiebstahl. Bald geschieht auch ein Mord der eng mit diesem verknüpft sein muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Brenda Vaccaro (Sheila Kowalski Finley) Mike Farrell (Drew Borden) Stanley Kamel (Sid Staples) Joey Aresco (Rocco Pastolino) John Considine (Porter Finley III) Jonna Lee (Margaret Gable) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12

